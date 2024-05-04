在台外國專業人員 馬國籍人數超越日本居首位

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）在台工作外國專業人員數持續攀升，勞動部近日公布統計顯示，112年底外國專業人員有效聘僱許可4.9萬人次，其中馬來西亞籍因畢業僑外生留台，人數超越日本居首位。

勞動部近日公布外國專業人員概況統計，112年底外國專業人員有效聘僱許可為4.9萬人次，較111年底增2000人次，其中男性占70%，女性占30%，年齡以25歲至34歲占49.6%最多，35歲至44歲占22.3%次之，顯示25歲至44歲者占逾7成。

若以國籍分析，111年底外國專業人員有效聘僱許可人次以日本最多，馬來西亞、印尼、美國、香港及越南居後，但根據112年底數據，馬來西亞籍已經超越日本居首位，以8000人次（16.5%）最多，其次為日本籍6000人次（12.6%）、印尼籍5000人次（10.9%）、越南籍、香港籍及印度籍。

勞動部分析，5年來馬來西亞籍、印尼籍及越南籍因畢業僑外生留台工作持續增加，致人次躍居第一、三、四名。

進一步分析，112年底外國專業人員有效聘僱許可中，以專門性或技術性工作3.3萬人次（67.9%）最多，而從事專門性或技術性工作的畢業僑外生有效聘僱許可也達1.7萬人次，較111年底增3000人次，其中透過評點制取得工作資格占比更增至9成1。

若按行業觀察，112年底外國專業人員有效聘僱許可人次以從事製造業占28.3%最多，批發及零售業占13.8%次之，專業、科學及技術服務業占11.6%居第三。

至於工作地點，統計顯示，外國專業人員工作地集中於台北市、新北市、台中市及桃園市，其中台北市占35.8%最多，新北市、台中市及桃園市分別占11.5%、11.2%及11%。（編輯：李亨山）1130504