捷運汐東線5月再招標 新北拚發包後半年內動工

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）捷運汐止東湖線第1次招標流標，5月中將再招標。新北市長侯友宜今天指出，將盡力完成招標且順利開工，早日滿足居民期待。新北市捷運局表示，預計9月開標，發包後半年內會進場施工。

新北市捷運局長李政安昨天在市議會答詢指出，捷運汐止東湖線的招標進度，5月中將進行第2次招標。

侯友宜今天上午參加板橋區中山國小校慶典禮後接受媒體聯訪，記者提問，汐東線是否可望今年動工。

侯友宜對此指出，汐東線是所有市民、汐止人的期待，市府一定會盡最大努力完成並及時開工。尤其，做好開工後的交通維持計畫準備，以及改善週遭的環境。

新北市捷運局官員今天回應中央社記者詢問表示，捷運汐東線主體工程去年10月23日第1次招標，因缺工、工資及物料飆漲，廠商投標意願低，今年3月8日開標但因無廠商投標而流標。

捷運局表示，第2次上網招標時間還在採購處簽報中，5月中旬將第2次上網招標，預計9月開標，預估若順利招標，將於得標後半年內會進場施工。

另外，記者詢問，準總統賴清德即將在5月20日舉行就職典禮，侯友宜是否有收到邀請函。

侯友宜回答，市政公務行程繁忙，即使沒有辦法出席，都會給予滿滿祝福。現階段人民最關心的是食安、治安、產業經濟發展等議題，希望政府要拿出魄力解決，才符合「希望讓我們台灣能更好」期待。（編輯：戴光育）1130504