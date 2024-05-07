久咳不癒誤認長新冠 醫憂疫後氣喘回診率低

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）後疫情時代，久咳不癒常被認為是長新冠作祟，但胸腔科醫師提醒，久咳難耐也可能是氣喘找上門，數據顯示，全台7成患者不知有氣喘，即使明知罹患氣喘，近年氣喘回診率卻偏低。

今天是世界氣喘日，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民在記者會表示，據統計，台灣成人氣喘盛行率約12%、兒童氣喘盛行率15%，推估全台約有200萬人受氣喘之苦，但實際上求診人數僅70多萬人，甚至在COVID-19疫情肆虐後，發現民眾氣喘照護有下降趨勢。

據台灣胸腔暨重症加護醫學會2024年氣喘患者遵醫囑性的大型醫院普查發現，氣喘患者有加入氣喘醫療給付改善方案的門診回診，相較於未加入方案個案差距2成，其中未加入照護方案的病患，使用保養型抗發炎吸入劑的遵從性僅33%，意味著這群人1年只有約100多天認真使用藥物。

未加入氣喘醫療給付改善方案個案，因服藥狀況不佳，病情控制差，使用口服類固醇機會高出4倍。林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病主任張博瑞說，氣喘是支氣管慢性發炎疾病，需要每天規律使用抗發炎藥物，吸入性類固醇只會在呼吸道作用，不會對其他器官產生影響。

不過仍有不少患者「聞類固醇色變」，因為疑慮而未服用，造成經常性急性氣喘發作，必須使用口服類固醇。張博瑞表示，服用1次口服類固醇藥物的劑量相當於全年吸入性類固醇劑量，口服類固醇不僅劑量大，對於全身性影響也較明顯，可能因小失大。

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張博瑞提醒，氣喘患者使用「緩解用吸入劑」僅能在急性發作時短暫緩解，甚至容易過度依賴，造成用量越來越大；若平常遵照醫囑規定，使用含有吸入性類固醇的長效支氣管吸入劑，做好日常保養，可從根本抗發炎，有效控制氣喘。

健保署長石崇良說，氣喘看似微不足道，但若沒有好好控制，發作會要人命，歌手鄧麗君當年就是因氣喘急性發作搶救不治。氣喘每次發作都是肺部傷害，降低肺部發炎程度，穩定控制是目標，今年2月起健保給付單株抗體藥物，提供難控制病人使用，減輕患者藥費負擔。（編輯：張雅淨）1130507