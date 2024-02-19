健保給付嚴重氣喘生物製劑 改善慢性鼻竇炎共病

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）健保署2月1日起擴大健保給付，嚴重氣喘患者生物製劑在其中。醫師今天表示，生物製劑抑制氣喘主要細胞激素，國際大型臨床研究顯示，可降低氣喘惡化，改善慢性鼻竇炎等共病。

林口長庚胸腔科主任張博瑞在記者會表示，台灣民眾對氣喘並不陌生，成人盛行率約10%，多數患者可透過吸入性類固醇與氣管擴張劑控制發作，但仍有5%至10%患者屬於嚴重型氣喘患者，即使定期服藥，依舊發作頻率高，凡遇到天氣改變或小感冒就惡化。

張博瑞提到1名深受氣喘所苦的女性個案，她同時有慢性鼻竇炎合併鼻息肉共病問題，個案就是使用高劑量吸入型類固醇與其他附加藥物，甚至是口服類固醇，氣喘與鼻息肉疾病的相關症狀仍舊無法獲得控制，連耳鼻喉科醫師都不敢幫她動刀。

張博瑞說，幸好隨著醫療進步，嚴重型氣喘患者已經有了具安全性與有效性的針劑型生物製劑，只要加上現行治療，可大幅改善患者生活品質。上述女性個案自費生物製劑，在用藥3年期間，不僅氣喘獲得控制，其他呼吸道共病同步改善，持續監測肺功能也有明顯進步。

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張博瑞表示，針對嚴重型氣喘患者的生物製劑2月1日起有健保給付，讓更多患者受惠。這款生物製劑幾乎所有嚴重氣喘患者都適用，但曾有藥物嚴重過敏史個案不建議使用；另外，白血球數值異常增高者，須排除寄生蟲感染後才可使用，但台灣公共衛生良好，不易有類似狀況。

這次健保開放給付對象是12歲以上嗜伊紅性白血球型的嚴重氣喘患者，張博瑞認為，使用生物製劑可減少類固醇使用，對於正在生長發育時期的青少年而言，幫助的層面更為深遠，因為長期服用口服類固醇緩解症狀，副作用之一可能是影響成長發育。（編輯：管中維）1130219