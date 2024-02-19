西半部夜晚清晨有霧 東北季風22日增強轉濕涼

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（中央社記者張雄風台北19日電）交通部中央氣象署今天表示，未來2天西半部、金馬地區要留意霧或低雲影響能見度；22日下半天鋒面及東北季風增強，北部、東半部轉偏涼有雨，整天氣溫約攝氏14至18度。

氣象署發布濃霧特報，今、明兩天馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖及金門已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天、21日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島、午後北部山區有零星短暫陣雨；特別提醒21日上午基隆北海岸及北部地區可能有局部霧或低雲，影響能見度。

張竣堯表示，22日下半天開始鋒面通過，接著東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；這波東北季風預估持續至26日，主要影響北部及東北部天氣整天偏涼，中南部則是白天稍微降溫。

溫度方面，張竣堯提到，明天、21日各地低溫約18至22度，白天溫暖偏熱，北部高溫約26至28度，南部可達32度，要留意日夜溫差；東北季風影響期間，北部、東北部全天氣溫約14至18度，中南部夜間清晨低溫16至20度，白天約25度。

張竣堯並說，24日元宵節，在迎風面北部、東半部易有短暫雨，中南部則是在山區有零星短暫雨；北部、東半部氣溫偏涼，提醒外出賞花燈的民眾留意。

張竣堯指出，預估26日之後有再1波冷空氣增強，不排除達大陸冷氣團等級，各地氣溫會再持續下降，目前資料仍有不確定性，冷空氣的強度須再觀察。（編輯：管中維）1130219