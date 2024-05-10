醫師工會：近3成懷孕值大夜班 籲修醫療法勞動專章

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）勞基法明禁懷孕女性深夜工作，但台北市醫師職業工會今天公布最新調查，27.3%懷孕醫師仍須值大夜班，呼籲修正醫療法勞動專章，嚴格規範懷孕醫師不可夜間工作。

台北市醫師職業工會2018年曾進行醫界性別友善調查，事隔6年重啟調查，透過網路問卷調查282名醫師與醫學院學生，今天公布階段性調查結果，發現遭性騷擾經驗醫師，女性67.5%多於男性22.7%，女性比男性更易遭受性騷擾，女性申訴比率3.2%，男性無人申訴。

台北市醫師職業工會代表黃茵婕在記者會說明，性別天花板在醫院特別明顯，59.5%女醫師應聘曾被詢問結婚與生產意願，15%曾被明暗示不得懷孕，自覺因性別影響僱用或升遷的比率也以女性較高，甚至有27.3%女醫師即使懷孕仍須值晚間10時至清晨6時的大夜班。

目前僅住院醫師適用勞動基準法，懷孕住院醫師不想夜間值班，仰賴勞基法第51條與職安法第31條低度保障；非住院醫師不在勞基法保護範圍。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，當醫院提出夜間值班要求，住院或主治醫師大多不敢拒絕，侵害健康權，有檢討必要性。

台北市醫師職業工會提出2項訴求，包含嚴格規範院內性騷案性平事件調查委員需設立外部專家，消弭醫療工作者對於申訴機制的不信任，及立即修正醫療法勞動專章，嚴格規範懷孕女性醫師夜間工作事宜，盼主管機關修正相關規定落實。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，積極強化性別工作平等，性騷擾申訴調查小組相關規範由勞動部主責；至於懷孕醫師值大夜班，既有法規已有所規範，同步連動到醫院評鑑，可依個案樣態向當地勞動局申訴，醫療法勞動專章內容尚待調整，日前已交專家檢視。

民進黨立委范雲表示，醫療場域女性決策權長期低落，看不見女性醫事人員需求，要求政府完善醫療職場性別比調查、強化醫界職場性騷擾防治。

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民進黨立委黃捷也提到，現有法規未規定性騷擾申訴調查小組應有外部委員，導致申訴人怕職場權勢關係，造成申訴機制失靈。

陳亮甫說，醫院有明顯上對下師徒制文化，即使發生性騷擾、女醫師被預設孕產育兒影響職場表現，被害者擔心影響升遷或主治醫師資格取得，難以或不敢進入申訴機制，更可能出現性別不對等議題，突顯醫院工作場域需相關規範介入的必要性。（編輯：管中維）1130510