前香港城大校長郭位：興辦大學不能順從民粹

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（中央社記者陳至中台北10日電）前香港城市大學校長郭位近日在台大演講中提到，興辦大學不能順從民粹，應秉持政治與教育分離原則，台灣過去廣設大學造成的資源分散，值得反思。

台灣大學椰林講座本月9日邀請郭位以「大學怎麼辦」為題演講，吸引上百名師生到場聆聽。郭位先是舉出海內外多所大學的例子，說明文明的進步來自提問及探詢，大學的理念應是探討研究及創新。

郭位提到德國洪堡大學（HU Berlin）是柏林最古老的大學，也是大學首次將研究融入體制，力行研究及教學合一，深深影響後代歐美大學的經營理念，可說是現代大學之母。

隨著時代不斷演進，推動創新已是大學卓越的關鍵，然而郭位指出，如今大學的任務新增「服務社會」一項，包括以知識轉移為主的創新活動，例如美國康乃爾大學在紐約的科技校區（Cornell Tech），直接將新創企業孵化器放在校園裡，帶動其他大學仿效。

郭位表示，知識轉移是大學不可迴避的責任，但興辦大學不能順從民粹而隨波逐流，應是秉持政治與教育分離，以及教學研究合一的原則，且社會、政府、大學各司其職，力行研究及創新，才能承擔劇變時代的創新需求。

郭位舉例，台灣廣設大學導致教育資源分散，大學無法應對研究及創新的需求，反而形成文憑氾濫及低薪的現象，值得大家反思。

台大提供的資料指出，郭位以社會需要及問題導向研究為本，致力於推動大學教育，獲得廣泛尊重。他曾著有「高等教育的心盲」一書，主張的「教研合一，政教分離」在學術界引起極大的迴響。

另外，郭位在香港城市大學擔任校長期間，走訪有名大學，與各校校長會談，並拍攝一系列影片，對大學治理的推動有卓越貢獻。（編輯：陳政偉）1130510