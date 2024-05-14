開箱老照片》國民母親盧碧雲

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（中央社網站）1972年（民國61年）5月14日：中視製播的連續劇「母親」獲教育部頒贈獎狀鼓勵。

提起資深藝人盧碧雲，最讓人記憶深刻的是她在中視剛開播時主演的連續劇親情大戲「母親」。劇中盧碧雲飾演一位堅毅溫柔的母親，在潦倒困苦的生活中，獨自撫養4個子女，她生動自然的演技，感動了無數觀眾，每天一到晚上8點，大家就守在電視機旁，收看這齣感人肺腑的戲。

也因為「母親」連續劇的成功，令觀眾每每聽到由尤雅演唱的主題曲「母親，母親，我愛妳……」，就會不由自主的想起劇中盧碧雲的溫煦笑容。

當時這部劇網羅包括關勇、謝玲玲、張俐敏、及前台中市長胡志強夫人邵曉鈴等許多演技派藝人，而盧碧雲從此以後也以「國民母親」的形象享譽影壇。

想看更多盧碧雲的照片，立即到中央社影像空間。1130514