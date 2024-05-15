北科大文資薪傳展 盼復興傳統木育、陶藝文化

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（中央社記者許秩維台北15日電）北科大推出百年北科文資薪傳紀實系列展覽，涵蓋鐵道、木育、陶藝等不同領域，除了保存歷史記憶，還邀職人帶領學生學習技藝和創作，盼復興傳統木育、陶藝文化。

為迎接113週年校慶，台北科技大學「記憶・技藝─百年北科文資薪傳紀實」系列展覽於今天起在校內的十二甲講堂復出，展覽以「活化歷史記憶」與「永續文化技藝」為主軸。

台北科技大學校長王錫福表示，學校於1912年設立時，坐落於台北廳大加蚋堡大安庄十二甲，該地名源自先民拓墾引水灌溉的水田面積，「十二甲講堂」的建置與命名，體現學校100多年來與都市紋理交融的共生軌跡，也代表北科大守護文化資產的堅韌決心與承諾。

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策展人、北科大文化事業發展系副教授張怡敏介紹，「藝遊鐵道行」以鐵道與旅行視角的美學藝術為中心，進行台灣鐵道、鐵道旅行雜誌的圖像盤整與分析，勾勒台灣鐵路的發展歷史與社會文化脈絡；「憶載十二甲」則呈現北科大總務處、圖資處及建築系等單位，對象徵孕育北科大實作精神的市定古蹟紅樓、歷史建築一大川堂的修護設計與再利用。

另外，北科大團隊也致力於創造匠師與職人的二次職業舞台，並培育新生代的力量，例如北科大邀請木匠師和陶藝師帶領學生製作木器、學習製坯和彩繪等，盼藉此復興傳統木育、陶藝文化，有助於百年產業薪傳。（編輯：李亨山）1130515