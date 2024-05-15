越捷航空祭優惠 台灣到河內機票單程含稅2千有找

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）越捷航空今天宣布在台灣推出優惠機票，從桃園、台中、高雄等國際機場到河內、胡志明市、富國島，單程含稅費最低新台幣1850元起，優惠機票時間只到明天。

越捷航空發布新聞稿，即日起至16日，台灣乘客從台北、台中、高雄出發，搭乘越捷航空前往越南河內、胡志明市和富國島，或從越南飛往其他國際目的地，經濟艙單程機票最低新台幣1850元起（含稅和服務費）。

越捷航空說，這波優惠機票適用於9月1日至12月31日期間的航班（國定假日、旅遊旺季除外）。

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越捷航空目前擁168條國內和國際航線，包括每週共36班從桃園、台中、高雄等國際機場到胡志明市、河內，及桃園國際機場到芹苴、富國島。

越捷航空也推出商務艙機票的優惠代碼BUSUMMER50，可獲得越南至澳洲或印度直飛航班高達50%的票價折扣，至其他目的地的旅客，不論是從越南直飛或轉機抵達，使用優惠代碼BUSUMMER30，可享最多30%折扣，這項優惠只適用6月1日至30日期間出發的航班，可在越捷航空全球購票管道使用。（編輯：陳政偉）1130515