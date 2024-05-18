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開箱老照片》台灣首座海底隧道 高雄港過港隧道竣工通車

2024/5/18 07:00（5/18 07:20 更新）
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台灣首座海底隧道－高雄港過港隧道竣工通車。中央社記者陳守國攝 73年5月18日
台灣首座海底隧道－高雄港過港隧道竣工通車。中央社記者陳守國攝 73年5月18日
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（中央社網站）1984年（民國73年）5月18日：高雄港過港隧道正式通車，至今它仍是台灣唯一的海底隧道。

高雄港自1967年開闢第二港口後，旗津成為「離島」，對外交通僅賴渡輪維持，而在高雄港規畫將第四貨櫃中心設在旗津後，大量的貨櫃如何輸送，更成為迫在眉睫的問題。過港隧道便在這樣的背景下誕生。

這條長1550公尺的海底隧道，以沉埋管施工方式將隧道置於水深14公尺的海底，其上方正是高雄港第二港口主航道，使用年限50年。

過港隧道開通至今40年，為提供安全運輸環境，延壽工程已於2020年完工，可延長年限至2049年，而第2過港隧道則在規畫中。

想看更多過港隧道的照片，立即到中央社影像空間。1130518

時任台灣省政府主席李登輝（中）主持高雄港過港隧道按鈕通車儀式。中央社記者陳守國攝 73年5月18日
時任台灣省政府主席李登輝（中）主持高雄港過港隧道按鈕通車儀式。中央社記者陳守國攝 73年5月18日
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