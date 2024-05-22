台大與亞東醫院赴印尼交流 聚焦智慧醫療促進合作

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（中央社台北22日專電）台大醫院和亞東醫院日前在印尼雅加達合辦「台印智慧醫療研討會」，聚焦神經外科和骨科手術的臨床智慧醫療。台灣與印尼專家在研討會上分享最新的醫療技術和研究成果，並探討醫療科技的創新與應用，吸引逾130人參加。

台大醫院與亞東紀念醫院17日在雅加達合辦「台印智慧醫療研討會」，台大醫院國際醫療中心發布新聞稿表示，研討會作為外貿協會的系列活動之一，目的是要促進台灣和印尼之間的醫療合作與交流。

配合印尼政府強化醫療數位化發展，印尼衛生部醫療數位轉型辦公室主任薩蒂阿吉（Setiaji）在會中分享印尼政府2023年在全國醫療院所如何應用電子醫療病歷（EMR），以及未來的相關規劃。

台大醫院神經外科主任賴達明在研討會中表示，腦部手術的精確性和安全性至關重要，為了帶給病人更安全、精準的微創手術，台灣的神經外科醫師應用手術導航機器人進行引流手術，結合機器視覺定位系統和人工智慧，不僅縮短麻醉時間、提升手術的準確性，還降低手術風險並縮短患者的康復期。

亞東醫院副院長張至宏表示，隨著科技的發展，台灣和印尼兩國在脊髓微創手術的技術不斷創新。目前台灣的微創手術可經由兩個小傷口灌注生理食鹽水及置入內視鏡系統，更精準地找到病灶，並提升手術流程的安全性，成功降低病人的手術風險。

與會講者還包括台大醫院智慧醫療中心副主任郭律成、新竹台大分院神經外科醫師陸惠宗與亞東醫院神經外科醫師溫崇熙、骨科醫師陳鈺泓，以及印尼知名Dr. Cipto Mangunkusumo醫院的神經外科主任薩特尤（Setyo Widi Nugroho）和蘇北大學（Universitas Sumatera Utara）的骨科專家本尼（Benny）。

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另外，衛生福利部駐馬來西亞簡任秘書吳玲瑩、印尼神經外科學會理事長、印尼最大遠距醫療平台Alodokter代表，和多間醫療機構管理層人員也都出席參與討論，為研討會增添豐富的內容和深度。

台大醫院表示，研討會提供專業交流的平台，各醫院的醫療專家為與會者帶來多元化的觀點和討論，並建立合作關係。台大醫院與亞東醫院未來將繼續協助印尼醫療夥伴，推動智慧醫院的建置，共同提升醫療照顧效能。（編輯：陳慧萍）1130522