本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹市東區集合住宅火警 2消防員氣瓶耗盡殉職
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》連體嬰奕德、奕偉

2024/5/27 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓籍華裔兄弟奕德（右）、奕偉（左）出院時開心的模樣。中央社記者張良一攝 83年5月27日
菲律賓籍華裔兄弟奕德（右）、奕偉（左）出院時開心的模樣。中央社記者張良一攝 83年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1994年（民國83年）5月27日：菲律賓籍華裔兄弟奕德、奕偉在完成重裝義肢及相關檢查後出院，表達希望能在台入籍，以便接受完整醫療。

台灣第2對、世界第8對分割成功的連體嬰奕德、奕偉是菲律賓籍華裔，兩兄弟3個月時，由父母抱著他們來台尋求治療。當時台大醫院考量奕德、奕偉體型太小，直到兩兄弟2歲3個月大時才開刀。

1992年1月，時任台大外科部主任陳維昭，在奕德、奕偉身體畫下第一刀，分割並重建，醫療團隊成功地將兩兄弟分割為獨立個體。

1994年他們再度來台重裝義肢及相關檢查，因為醫療的需要，經過外交單位的奔走努力下，一家5口在1996年順利取得在台長期居留的資格。

想看更多連體嬰的照片，立即到中央社影像空間。1130527

1992年1月，菲律賓籍連體嬰奕德（右）、奕偉（左）兄弟在台大醫院手術房進行分割手術，手術時間長達10個小時以上。 中央社記者郭日曉攝　81年1月6日
1992年1月，菲律賓籍連體嬰奕德（右）、奕偉（左）兄弟在台大醫院手術房進行分割手術，手術時間長達10個小時以上。 中央社記者郭日曉攝　81年1月6日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.90
更多編輯台推薦新聞：