開箱老照片》連體嬰奕德、奕偉

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（中央社網站）1994年（民國83年）5月27日：菲律賓籍華裔兄弟奕德、奕偉在完成重裝義肢及相關檢查後出院，表達希望能在台入籍，以便接受完整醫療。

台灣第2對、世界第8對分割成功的連體嬰奕德、奕偉是菲律賓籍華裔，兩兄弟3個月時，由父母抱著他們來台尋求治療。當時台大醫院考量奕德、奕偉體型太小，直到兩兄弟2歲3個月大時才開刀。

1992年1月，時任台大外科部主任陳維昭，在奕德、奕偉身體畫下第一刀，分割並重建，醫療團隊成功地將兩兄弟分割為獨立個體。

1994年他們再度來台重裝義肢及相關檢查，因為醫療的需要，經過外交單位的奔走努力下，一家5口在1996年順利取得在台長期居留的資格。

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