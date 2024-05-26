台鐵崇德站完成補強 估6月中旬前恢復營運

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（中央社記者余曉涵台北26日電）台鐵崇德站受403地震及土石流影響暫時停用進行補強，台鐵今天指出，工程進度超前，預計5月底完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣府撤除黃單，可望提早於6月中旬前恢復營運。

台鐵今天發布新聞稿表示，月台雨棚柱受損嚴重而停用的崇德車站，正日夜趕工全面整修，工程進度超前。

新聞稿指出，崇德車站第1、2月台38支雨棚柱已於5月24日完成結構補強，第1月台南側舊雨棚於5月25日完成補強作業，預計5月31日前完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣政府建管科撤除黃單，車站可望提早於6月中旬前恢復營運。

台鐵指出，受到403地震跟422和仁土石流影響，台鐵和仁站南邊K48+500路段，因遭大量土石流掩蓋，目前列車維持30公里慢行，輔以人工監看以確保安全，正積極進行排水道疏濬、路基整理、換碴等工程。

台鐵說，和仁站南邊路線整修，包括東、西正線計650公尺，目前清除載運廢碴累計145輛敞車，換碴整修西正線273公尺，進度約38%，預定7月底全部完成，屆時列車即可恢復常速行駛。

台鐵公司董事長杜微表示，目前餘震時有發生，工作人員要和公路局緊密協同，監控台9丁線上邊坡狀況，工務段值班室也要隨時注意增設的雨量計及土石流預警系統監控畫面，全面保障施工安全。

杜微也要求立即規劃下一階段和仁及崇德路段邊坡防護、排水系統等工程加強計劃、並儘速更換道岔，確保營運安全。（編輯：蕭博文）1130526