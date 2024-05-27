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對流雲系發展旺盛 雙北等7縣市留意瞬間大雨

2024/5/27 13:54
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（中央社記者余曉涵台北27日電）對流雲系發展旺盛，交通部中央氣象署今天針對台北市、新北市等7縣市發布大雨特報，提醒民眾留意瞬間大雨。

氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義至高雄山區及基隆、大台北、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島。

氣象署提醒，受到鋒面接近影響，加上午後配合熱力作用，各地降雨機率增高，中南部、東北部、大台北地區及各山區容易出現局部大雨、甚至有短延時豪雨，伴隨雷擊及強陣風，外出留意天氣的變化並攜帶雨具備用，預估今晚至明天上午是受鋒面影響最明顯的時候，降雨範圍、強度也增加。（編輯：管中維）1130527

#大雨
#鋒面
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