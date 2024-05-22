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雙北等15縣市大雨特報 易有短延時強降雨

2024/5/22 13:45
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（中央社記者余曉涵台北22日電）受鋒面影響，中央氣象署今天下午針對雙北等15縣市發布大雨特報，提醒民眾要留意局部大雨發生機率。

中央氣象署發布大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今天大台北、宜蘭、南投、雲林以南地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署指出，大雨特報範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。

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氣象署說，今天持續受鋒面影響，不過鋒面結構較鬆散，主要對流發展在海面上，陸地普遍來說降雨空檔長，但環境不穩定、水氣偏多，各地仍有機會出現短暫陣雨或局部雷雨，尤其午後配合熱力作用，降雨較為明顯而全面。

東半部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，氣象署說，請留意短延時強降雨及強陣風等較為劇烈的天氣現象，外出建議攜帶雨具備用。（編輯：李亨山）1130522

#宜蘭縣
#南投縣
#中央氣象署
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