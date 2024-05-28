響應6/5世界環境日 全家攜手環團推回收教育計畫

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（中央社記者何秀玲台北28日電）全家響應6月5日世界環境日，今天宣布攜手「RE-THINK重新思考環境教育協會」，自今年起發起3年的環境教育公益計畫，希望給消費者正確回收指引。

有鑑於源頭減量是減少廢棄物重要環節，全家以「自有包材減塑」、「永續循環生活圈」兩大策略進行減塑。全家將自有包材進行材質變更，像是杯裝冰飲不使用塑膠上蓋，改為封膜，永續循環部分則推動自備杯、循環杯；兩大策略帶動全家一年減塑達400公噸。

全家攜手RE-THINK重新思考環境教育協會推出4大計畫。首先調查民眾認知和回收習慣，問卷顯示超過9成消費者認同超商推動環保作為，但是資源回收觀念錯誤率偏高，例如不少民眾認為電子發票可做紙類回收，但其實屬於「一般垃圾」，是最容易丟錯的種類之一。

另一計畫，全家在網站提供「垃圾回收指南」，如咖啡杯、霜淇淋杯、寶特瓶、冷藏飲料等加入回收指引訊息，像是介紹一杯熱咖啡杯組成材質，有塑膠杯蓋、紙杯、隔熱杯套等，需分不同回收種類，希望教導民眾正確回收。

目前全家也在門市推行實驗垃圾桶，清楚標示「一般垃圾」和「資源回收」可丟的內容，以更明顯圖示指引，今年實驗垃圾桶將推行至20家門市。

RE-THINK重新思考環境教育協會執行長暨共同創辦人黃之揚表示，希望將環境教育引進企業、校園、政府等系統，本次與全家合作，設計校園回收教材包，讓環境教育能深入全台各地的校園與超商。（編輯：張均懋）1130528