環境部擬推全台減塑市場 鼓勵民眾自備環保袋

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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部今天表示，今年將請各縣市提出辦理1處減塑市場示範點，措施包括民眾自備環保袋或容器、不主動提供塑膠袋、設置二手袋回收循環點等，並未要求付費取得；詳細推動內容6月提出。

媒體報導，全台40處夜市市場減塑7月起試辦，消費者須付新台幣1元才能拿到購物用塑膠袋，攤商不得免費提供。

環境部今天發布新聞稿澄清，減塑市場的推動並無要求購物用塑膠袋付費取得，而是以鼓勵的方式來改變民眾的生活習慣，由各縣市政府考量當地市場的特性，透過宣導、獎勵等措施規劃推廣，詳細推動內容將於6月提出。

環境部補充說明，自111年起補助各縣市環保局，累計於42處傳統市場推動塑膠袋減塑措施。今年將持續請各縣市提出辦理1處示範點，減塑措施包括鼓勵民眾自備環保袋或容器、不主動提供塑膠袋，以及設置二手袋回收循環點等，並未要求付費取得。

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環境部指出，民國91年起推動購物用塑膠袋減量，透過法令強制及自願性的方式以減少垃圾產生量；106年為呼應國際海洋塑膠垃圾污染議題，將管制業別由原本7類擴大至14類，並未包含傳統菜市場。

環境部表示，聯合國現正研訂「全球塑膠公約」，朝向逐漸減少使用塑膠，以零廢棄且落實重複使用來達到減塑目的，台灣身為地球村的一份子，須與國際接軌。市場、夜市攤販購物用塑膠袋的使用量大，因此成為民間團體呼籲加強減量的對象。（編輯：李亨山）1130527