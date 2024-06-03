漁業署澄清黑鮪魚價每公斤339元 較112年高2%

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）近期黑鮪魚價是否下跌受關注，漁業署長張致盛今天表示，4月迄今拍賣價平均每公斤新台幣339元，比去年高2%，他有看過拍出680元，也有不到200元，價格跟鮮度品質有關。

太平洋黑鮪魚每年4到6月來到台灣，是老饕最愛的生魚片等料理高級食材，但是近日傳出有個案拍賣價每公斤僅70元，受質疑是否價格下跌。農業部漁業署今天召開「黑鮪魚季正對時 產品多元利用」黑鮪魚行銷推廣記者會，以新聞稿澄清黑鮪魚價沒有下跌，上述個案為不適合生魚片食用的產品，不能代表整體市場行情價。

張致盛說，中西太平洋漁業管理委員會（WCPFC）評估漁業資源及台灣相關管理後，相對於4年前核給台灣限量1709公噸，今年為1965公噸；而今年迄今國內平均拍賣價每公斤339元，比去年同期高2%，並沒有下跌。

他指出，累計到今天上午通報捕獲量6288尾，重量1360公噸，且隨著捕撈量開始從高峰往下降，對於今年黑鮪魚最終的拍賣均價持審慎樂觀看法。

關於黑鮪魚拍賣價格，他說，產季初期拍賣價比較高，進入盛產期價格會比初期降低；而每一尾拍出的價格如何，關鍵是鮮度跟品質，他就曾在交易市場看到每公斤拍出不到200元，也看到最高拍出每公斤680元。

記者會現場展示一尾重達216公斤的黑鮪魚，張致盛說，整尾大約要價12萬元，而且因為國內價格不輸外銷，多數都是內銷，少數外銷日本價格也不低。

另外，有網紅前往日本東京鮪魚拍賣現場拍攝到台灣黑鮪魚也跟日本黑鮪魚一起競拍，且品質頗獲肯定。漁業署遠洋組初步判斷，因為是7個月前影片，有可能遠洋漁業在印度洋捕獲後急速冷凍的，跟台灣沿近海捕撈的處理方式不同。

農業部次長黃昭欽說，鮪魚的DHA、EPA含量是魚類之冠，為高價魚產，所以產業正在推廣提高使用效率，包含肚肉做生魚片、背肉可乾煎、下巴適合香烤、邊角料可加工製成罐頭沙拉等。

蘇澳區漁會總幹事陳春生笑說，黑鮪魚製作罐頭重鎮就在蘇澳，可謂是罐頭界的愛馬仕，可保存3年。現場並展示用黑鮪魚烹飪的麻油麵線、粽子，食用方式多元。

關於媒體報導屏東東港黑鮪魚豐收，有民眾拍攝到魚肉在地上切割處理。張致盛說，標準作業要在木板上處理，已經請各漁會加強衛生管理。（編輯：李亨山）1130603