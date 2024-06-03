亞洲生產力組織專家來台 交流蔬菜種植新技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）疫後國際恢復交流，農業部表示，今天起到7日與亞洲生產力組織（APO）在台舉辦創新技術研習會，14國公私部門代表參與研習，結合智慧科技，促進蔬菜種植交流，並探討最新技術。

農業部國際事務司發布新聞指出，農業部與APO 3日起至7日在台灣共同舉辦「蔬菜種植創新技術研習會」，計有來自14個APO會員國的25名代表參加，聚焦蔬菜種植領域的智慧農業技術與未來發展。

這14國包含孟加拉、柬埔寨、斐濟、印度、印尼、馬來西亞、蒙古、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、泰國、土耳其、越南及台灣等。

除了各國代表除將分享經驗，國際司說，這次特別邀請日本、印尼及我國專家介紹蔬菜種植領域的創新技術及案例，並會實地參訪台灣蔬菜種植的優良場域，包含農業部桃園區農業改良場等3個公私部門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國際司補充，APO於民國50年5月11日在日本東京成立，中華民國為創始會員國之一，旨在為各會員國的工、農與服務業提供技術及管理等方面服務，以提升全面生產力、促進各會員國經濟繁榮，並改善人民生活水準。

每年台灣支持APO辦理1至2場國際農業交流活動，疫情期間，則以視訊會議方式進行。國際司補充，除了優化生產力，隨著各國快速都市化，如何減少糧食損失、浪費，也是確保糧食安全的重要議題。（編輯：李亨山）1130603