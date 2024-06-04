民眾隨意棄置垃圾 屏東環保局遠端監視取締41件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣長治鄉有民眾為貪圖方便，任意棄置垃圾在住家附近或社區出入口。環保局屢接獲陳情，從5月底設置遠端監視系統，以高科技進行違規稽查，統計至今天已取締41件。

屏東縣環保局今天發布新聞稿表示，環境部於民國95年1月1日起全面實施「垃圾不落地」政策，民眾對此政策也不陌生，然而近期長治鄉少數人貪圖個人方便，任意棄置垃圾於住家附近道路旁或社區出入口，部分住戶有樣學樣，在垃圾車未抵達前將家中垃圾堆置棄置點，造成環境髒亂。

甚至有民眾連垃圾車到家門口也不願配合將垃圾丟上車，逕自將家中垃圾放於門前，就是要清潔隊員到府下車服務收運，清潔隊員苦不堪言。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局指出，為遏止歪風5月底在垃圾棄置熱點地區設置遠端監視系統，以高科技執法進行違規稽查，通過全天候影像監控，完整取證亂丟垃圾違法行為。統計至今天已查獲41件棄置垃圾案件，其中徒步棄置19件、騎乘機車棄置21件，甚至還有開車載垃圾丟棄1件；另外，長治鄉公所近期破袋檢查，查獲2件違規案件，後續皆依法辦理裁處。

環保局表示，近期將透過監視錄影設施取締違規行為人亂丟垃圾行為，鄉公所也會進行破袋檢查，違者可依廢棄物清理法最高可處新台幣6000元罰鍰；已函請長治鄉公所加強落實「垃圾不落地」政策。（編輯：孫承武）1130604