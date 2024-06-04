環境部世界環境日推動循環杯 快閃活動1元購拿鐵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）環境部今天表示，為響應世界環境日，自明天起至7日，與3大超商合作，透過環保集點APP得以新台幣1元兌換中杯冰拿鐵，每人每日限兌1杯，3大超商每天各限量5000杯，換完為止。

環境部今天發布新聞稿表示，6月5日為世界環境日，環境部資源循環署自5日至7日連續3天上午10時至下午6時於「環保集點APP」舉辦快閃活動，歡迎民眾參與環保集點APP換購「中杯冰拿鐵」限時1元優惠活動。

循環署說明，每名會員在參與活動各家借用循環杯服務超商門市每天限兌換1次，在環保集點APP中至少要有100點（等值1元），每天3家超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富）各限量5000杯，於環保集點APP上換購電子優惠券，持券至超商當場免費借用循環杯即可領取咖啡，咖啡領取日期至今年8月31日止。

循環署呼籲民眾養成自備環保杯購買飲品的習慣，若在外臨時有需求，也可租借循環杯使用。循環杯借用需至超商APP或循環杯供應業者官方LINE帳號辦理（借用程序免費，可能需先付押金，還杯後即退回），減少使用一次性飲料杯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

循環署指出，為減少一次性飲料杯用量，已推動民眾免費循環杯借用服務，15個品牌的連鎖便利商店及連鎖速食店，應於民國113年至少須有10%門市提供循環杯借用服務；經統計1月至4月底，實際提供門市數共計2950家，共借出循環杯計6萬2351杯。

循環署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者提供循環杯服務時，有一致品質及服務水準。同時不定期針對業者所提供的循環杯進行抽樣檢測，以確保衛生品質均維持在優良水準，請民眾安心使用。（編輯：張雅淨）1130604