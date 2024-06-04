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未來一週多間歇性降雨 端午連假潮濕悶熱

2024/6/4 17:34（6/4 17:56 更新）
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圖為台北市中山區上午大雨滂沱，民眾撐傘等待過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天表示，未來一週多間歇性降雨，並要留意午後雷陣雨；明天、6日北台灣氣溫舒適，7日起至11日（含端午連假）期間轉南風至偏西南風，各地潮濕悶熱。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週全台都是呈現不定時有短暫陣雨的情況；另外要留意午後各地可能有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，明天、6日華南雲雨區水氣逐漸移入，水氣增多，白天舒適、早晚偏涼，西半部有不定時短暫陣雨，東半部局部零星短暫陣雨；7、8日轉為偏南風，水氣仍多，各地悶熱，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則有午後短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，9日至11日在台灣北部海面有一道微弱鋒面生成，但由於環境風場偏西南風，降雨仍以中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨為主，其他各地則有午後局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，整體而言，端午連假（8日至10日）各地會呈現間歇性降雨的天氣，仍要留意午後雷陣雨，加上偏南風至西南風，整體感受潮濕悶熱。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天、6日雲量較多，北台灣高溫約攝氏26、27度，中南部則接近30度；7日起各地高溫都在30度以上；低溫部分變化不大，各地大致上在24至26度之間，舒適微涼。

黃恩鴻提到，目前觀察可能在下週會有西南季風帶來水氣影響台灣，但後續不確定性高，氣象署會持續關注。（編輯：張雅淨）1130604

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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