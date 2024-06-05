本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

大學申請入學6/6開放填志願序 4.5萬人可登記

2024/6/5 09:44（6/5 09:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
學測考生在進入試場前把握時間複習。（中央社檔案照片）
學測考生在進入試場前把握時間複習。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北5日電）113學年大學申請入學管道提供約5.5萬個名額，7.8萬人報名，有資格參與志願登記的約4.5萬人，大學甄選會於6月6日至7日開放正備取生網路登記就讀志願序。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，113學年大學申請入學管道共66校參與招生，提供約5萬5502個名額（含外加），每個考生至多可報名6個校系，各大學日前皆已完成申請入學第2階段甄試，並公告正備取名單。

根據甄選會資料顯示，申請入學共7萬8187人報名，各校正取名額5萬2767個、備取名額5萬6895個，有登記參與志願登記的人數共4萬5176人。

大學甄選會表示，經各大學錄取的考生（含正、備取生）應於6月6日至7日（每日上午9時至晚間9時）期間至甄選會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

錄取生登記就讀志願序時，須憑「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等登入系統，申請入學統一分發結果預定於6月13日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

甄選會提醒，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記；申請入學錄取生若同時經大學繁星推薦第8類學群錄取者，不得參加網路登記志願序，接受統一分發；申請入學錄取生若同時經台北教育大學音樂系、台北藝術大學音樂系及美術系錄取並完成報到者，不得再參加網路登記志願序，接受統一分發。（編輯：謝雅竹）1130605

#大學申請入學
#大學甄選入學委員會
延伸閱讀
英國QS世界大學排名 台大進步1名台灣唯一入百大大學甄選會：社工系招生未受時事影響 申請入學報名增近千人次台大申請入學1階篩選 生機系報名最夯成長4倍115學年申請入學 近半校系不看數學、3成參採數A
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.90
更多編輯台推薦新聞：