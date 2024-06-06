技職生熱愛汽車與實作 世界太陽能模型車競賽奪冠

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（中央社記者許秩維台北6日電）從小熱愛汽車的虎尾科大學生孫宇慶，國中時就展現實作興趣，在技藝競賽獲獎，高三獲得「世界高中職太陽能模型車競賽」冠軍，未來夢想自行創業開設重型機車專門店。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布技高群科特色人物系列專訪，分享虎尾科技大學學生孫宇慶的求學歷程，展現技職人才堅強的實作力、創新力。

由於爸爸開汽車保養販售廠，從小耳濡目染的孫宇慶，也喜歡汽車的一切，國中就展現動手實作興趣，在國中技藝競賽拿到高雄市個人組第2名；在升學時，熱愛汽車的他決定「選科不選校」，選讀汽車相關設備完整的高英工商。

從升高中的暑假開始，孫宇慶每天到校，和學長一起準備全國高中生太陽能車比賽，雖然初次參賽止步於南區初賽，但從失敗中成長的他，第2年就開始於各大競賽嶄露頭角，包括組隊抱回「第16屆全國高中職太陽能模型車競賽」冠軍等。

在高三時，孫宇慶取得國手資格，前往澳洲參加「世界高中職太陽能模型車競賽」，成功拿下世界冠軍。他表示，很榮幸代表台灣出賽，拿下冠軍為國爭光，也讓自己的視野更寬廣。

國內外的比賽佳績，加上擁有汽車乙級證照，孫宇慶以特殊選才管道進入虎尾科技大學車輛工程系就讀，假日時則和爸爸在汽車工廠，累積實作經驗。熱愛車子的他，更和父親相約去考重型機車駕照，未來希望有機會出國深造，自行創業重型機車專門店。（編輯：黃世雅）1130606