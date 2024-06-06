東吳線上直播求學資訊 助準新生解惑不漏接資源

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（中央社記者許秩維台北6日電）為幫助準新生瞭解學校，東吳大學舉辦線上直播，邀行政單位和各系參與，介紹獎學金、跨域學習、課程特色等資訊，還安排Q&A環節，即時為學生解答，不漏接大學資源。

東吳大學今天發布新聞稿指出，學校昨天舉辦「2024東吳探索大攻略—大學生活致勝出擊！」活動，以Youtube線上直播方式進行，邀請通過113學年申請入學正備取生及家長參與。

在東吳大學教務長詹芳書領軍下，動員行政單位和各系參與，鎖定新生及家長最關心的議題，包括「學系時間」，由21個學系開放線上會議室，有問必答；另外，如德育中心介紹獎學金及工讀申請等就學支持措施，國際事務中心分享國際交換暨雙聯學制資訊，註冊課務組說明跨領域學習，學生住宿中心介紹住宿相關資訊等。

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在直播過程中，東吳也線上開放「提問單」，讓在線的準新生或家長提出問題，並於最後階段安排「Q&A」環節，由講師線上回應，立即解答，至於未及回答的提問，會後也將彙整並統一公告於招生組網頁。

東吳大學表示，此次直播結合「節能減碳」、「綠色招生」、「友善校園」的概念，除了落實東吳大學永續校園發展的目標，也期待經由直播和重播，協助申請入學正備取生探索大學生活，掌握關鍵資訊，不漏接大學資源。（編輯：陳政偉）1130606