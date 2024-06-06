大馬自動通關涵蓋台灣 肯定台灣國力形象最佳獻禮

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（中央社記者黃自強吉隆坡6日專電）「真是太方便啦！直接自動通關」。一名在吉隆坡國際機場接待台灣旅行團的大馬旅遊業者對從1日起的出入境新措施豎大拇指稱讚，認為這是肯定台灣國力與形象提升的最佳獻禮。

馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）5月16日宣布從今年6月1日起增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關系統，台灣旅客包括在內。

馬來西亞旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）今天告訴中央社記者，大馬移民局曾於去年12月宣布10個國家的旅客可利用自動通關系統通關，這些國家雖包括日本、韓國、紐西蘭、新加坡、美國與英國，但台灣並不在第一波開放名單之列。

他指出，大馬如今再開放第二波36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關系統，並把台灣納入其中，這對台灣與大馬的民間交流如同注入更多活水。

由於台灣民間交流熱絡，觀光旅遊堪稱是最大推手之一，但台灣昔日未被列入自動通關名單，台灣旅客入境吉隆坡國際機場，至少耗費一個小時大排長龍等待通關，讓旅客遊興大減。

大馬旅遊業者認為，大馬開放台灣旅客使用自動通關系統，觀察從1日以來的情形，的確加速通關效率，更有利於當地旅遊業者接待更多台灣旅客。

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不少在大馬機場使用自動通關系統的台灣旅客指出，大馬移民局將台灣新納入出入境自動通關系統國家，還在吉隆坡國際機場以醒目的指示牌將中華民國國旗與其它開放國家並列，讓台灣旅客「走路有風」。

根據駐馬代表處資料，大馬最新出入境措施規定，只要符合自動通關旅客首度入境時就可以使用自動通關系統，但入境前3天內必須上網填報「馬來西亞數位入境卡」（MDAC）。（編輯：韋樞）1130606