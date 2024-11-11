台灣馬來西亞互惠開放自動通關 穆斯林旅客讚友善

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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）「通關僅需10秒」，大馬旅客對台灣開放e-Gate按讚；穆斯林女領隊說，當班機落地並完成快速通關，可以馬上進入機場祈禱室祈禱，這項新措施對穆斯林旅客是一大福音。

馬來西亞今年6月開放台灣人使用馬國自動查驗通關系統，內政部長劉世芳表示，為表達互惠，台灣自11月7日起開放馬國人民使用e-Gate，為第7個與台灣完成互惠使用的國家。

具有多年帶團經驗的馬來西亞穆斯林女領隊安妮莎（An Nisa）表示，這真是好消息，完全不必耗費在移民關口排隊等候查驗，大馬旅客使用自動查驗通關系統，通關非常快速。

她指出，全體穆斯林都必須遵守伊斯蘭的規範行為，這也與穆斯林生活融為一體，如果大馬旅客使用e-Gate通關，特別對穆斯林族群來說是一大福音，當提早出關，就能到桃園機場為穆斯林族群設置的祈禱室祈禱。

安妮莎認為，台灣推動大馬旅客赴台觀光，也對穆斯林朋友創造友善的旅遊環境，諸如獲清真認證的餐廳與旅館、機場設有祈禱室，這次台灣實施讓大馬人使用e-Gate新措施通關，無疑對穆斯林族群是親善友好的作法。

馬來西亞旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）說，大馬到台灣自由行旅客越來越多，如果快速通關，勢必方便馬來西亞旅客入境，昔日入境排隊至少半小時，新措施施行大幅減少無謂的排隊時間。

對於目前開放的自動通關，觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，這項新措施絕對能大幅吸引大馬人造訪台灣，尤其，觀光署對重遊台灣的旅客已推出各種優惠活動，如果再輔以e-Gate通關入境，會讓大馬朋友入境更友善。

馬來西亞旅客赴台旅遊雖可選擇搭乘華航、長榮與星宇航空，但也有穆斯林旅客配合旅遊時間，搭乘馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、峇迪航空（Batik Air）或其它廉價航空班機。

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馬航或峇迪航空部分航班抵達台灣的時間多半在中午時分，接近穆斯林祈禱時間，當穆斯林利用e-Gate通關快速出關，就能到桃園機場為穆斯林族群設置的祈禱室祈禱。

2023年有46萬名馬來西亞旅客訪問台灣，在東南亞國家協會中排名第一。根據熱門旅遊平台Agoda調查，馬來西亞人把台北市列為2024年出國旅遊目的地首選，台灣也在大力推廣「台灣歡迎您」活動，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」排名第3。（編輯：韋樞）1131111