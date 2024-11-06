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傳泰國對台永久免簽 泰辦處：目前措施未設終止期限

2024/11/6 11:41（11/6 11:55 更新）
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圖為泰國鄭王廟。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者楊堯茹台北6日電）社群媒體近日傳出「泰國對台灣永久免簽」，泰國貿易經濟辦事處今天表示，此次公布是對7月上路的免簽措施的重申，免簽措施對台灣並未設有特定終止時限；在泰國外交部有新制公告前，對台免簽措施不會有改變或終止期限。

社群媒體近日流傳泰國貿易經濟辦事處在剛閉幕的ITF旅展宣布對台灣永久免簽證，經查詢，泰國貿易經濟台北辦事處網站公告，可以免簽證入境泰國60天的93個國家與地區列表中包含台灣。

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對於泰國是否給予台灣永久免簽證，泰國貿易經濟辦事處上午回應中央社提問指出，此次公布是對7月上路的免簽措施的重申，免簽措施對台灣並未設有特定終止時限；在泰國外交部有新制公告前，對台灣的免簽措施不會有改變或終止期限。

根據外交部7月12日發布的新聞稿，泰國政府5月28日宣布，將開放台灣等93個國家旅客正式免簽入境待遇，每次可停留60天，免簽證待遇自7月15日起實施，此措施取代泰方於5月7日宣布予台灣人的暫時性免簽待遇，除非宣布取消，本次免簽措施將持續適用。（編輯：林家嫻）1131106

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