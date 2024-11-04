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中國擴大免簽卻不包括日本 分析：地緣政治討價還價籌碼

2024/11/4 14:39（11/4 15:43 更新）
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中國近日公布擴大單方面免簽國家範圍，把處於東北亞的韓國包括在內，卻沒有日本。（中央社檔案照片）
中國近日公布擴大單方面免簽國家範圍，把處於東北亞的韓國包括在內，卻沒有日本。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港4日電）中國近日公布擴大單方面免簽國家範圍，把處於東北亞的韓國包括在內，卻沒有日本。分析指出，北京是把對日本的免簽作為討價還價籌碼。

中國外交部2日宣布，為進一步便利中外人員往來，決定擴大免簽國家範圍，8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登及韓國持普通護照人士試行免簽政策。

星島日報今天刊文指出，這9個國家除了韓國之外，多數是歐洲國家，相信此舉是為了拉攏歐洲，免得與美國走得太近。

中國在疫情後已對近60國推出免簽證政策，包括法國、德國、義大利等歐洲國家，對美國卻只實施144小時（6天）過境免簽政策；這一政策立竿見影，今年第3季中國各口岸入境外國人為818.6萬人次，其中免簽入境為488.5萬人次，較去年同期上升78.6%。

文章表示，值得注意的是，同樣是亞洲發達國家，這次免簽擴容有韓國，但沒有日本；韓國是首次被列為中方的免簽對象，日本在疫情前原享有單方面免簽，在疫情期間取消，疫情後日本商界一直呼籲中方恢復免簽，卻沒有下文。

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文章認為，這是因為地緣政治，中日雖然就福島核處理水問題達成共識，但中方何時恢復進口日本水產品仍是未知數，最近又因釣魚台等海權爭端、在中國的日本人安全等問題糾纏不休，而且兩國還有歷史問題、台灣議題等結構性障礙，不排除中方因此留一手，作為討價還價籌碼。

至於韓國，文章指出，中韓說到底沒有根本利害衝突，今年關係已經逐漸緩和，恢復高層往來，現在朝鮮半島問題劍拔弩張，北韓疑似出兵援助俄羅斯，中方送上免簽是向韓示好。（編輯:陳鎧妤）1131104

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