嘉縣小5女童遭體罰看身心科 校長涉包庇遭調查

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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）嘉義縣某國小1名五年級女童遭代課老師不當管教長達半年，不僅遭體罰，還被要求跪在地上訂正題目，造成心理創傷就醫；家長質疑校長包庇、未通報；縣府表示，7月底調查出爐。

受害女童家長出面控訴，女兒出生時眼睛部位有血管瘤影響視力，不僅寫字慢，數學題目也解得很慢，曾向老師反映，不過去年11月起，女兒睡到半夜經常因惡夢驚醒，因情況頻繁到身心科就醫，醫生診斷有焦慮等病症，需服藥、定期追蹤。

家長指出，直到今年5月間，才被另1名學童家長告知，女兒常遭擔任導師的代課老師藉機體罰，以熱熔膠打手心、要求跪在地上訂正題目，甚至被巴掌、巴頭，事後詢問女兒，女兒則放聲大哭，哀求不要告訴老師，「不然會被打得更慘」，令人十分不捨。

家長表示，今年3月間曾到校，校長沒有說明女兒所遭遇的情況，但學校的主任及家長委員會在3月以前就有反映過這件事，校長卻置之不理，還隱匿、包庇，未進行校安通報，甚至對其他老師下禁口令。

家長說，等到事情曝光後，校長5月31日還與地方人士直接到住家，表明針對體罰事件要道歉，推說代課老師體罰學生，並不知情；校長將責任推給老師的作為，令人無法茍同。

另外，這所學校爆出代課老師不當管教學生後，有多名老師提出多封陳述書，針對校長在學校藉權勢霸凌老師惡劣行徑加以陳述，與被害家長要求縣府教育處一起展開調查，並要求先將校長調回縣府留校查看。

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嘉義縣教育處長李美華表示，教育處5月中旬接獲家長檢舉後，校方有通報，並調整這名代課老師的導師職務，同時針對不當管教和老師反應情況調查，昨天已結束調查；調查期間已責令這名校長請假，預計7月底前，調查報告就會出爐，絕對會秉公處理，將依相關程序進行懲處。

嘉義縣議員詹琬蓁今天在議會總質詢也針對這起學校不當管教事件質詢教育處，她說，縣長翁章梁施政滿意度高，但校園霸凌案卻一再發生，讓人覺得很諷刺，要求教育處檢討校長遴選、教師聘用制度。（編輯：黃世雅）1130606