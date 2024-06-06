勞動部直聘中心服務加值 供4國語言諮詢及通譯

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）勞動部設有直接聘僱聯合服務中心，協助未委託仲介的雇主及移工自行申辦各項服務，勞動部今天說，已配置雙語諮詢人員，提供移工4國語言諮詢及即時通譯服務。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿宣布，直聘中心已經配置11名雙語人員，包括英語、越南語、泰語、印尼語，將提供雙語諮詢服務以協助雇主及移工申請各項許可。

發展署說，移工有聘僱或其他生活事項，包含銀行匯兌、商業保險、勞保及職災給付申請、法律扶助或居留證申請等需洽詢，都可撥打移工免付費諮詢專線0800-665-800，由直聘中心協助辦理或提供通譯服務，也可以在直聘中心網站移工非就業服務事項4國語言專區查詢閱覽相關資訊。

發展署也提到，直聘中心網站目前已針對移工自行申辦聘僱、轉出等26項申請書表提供4國語言雙語翻譯，並將勞保相關給付等9項申請表件也翻譯4國語言供移工使用。

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此外，發展署指出，1955免付費專線也提供三方通話線上通譯服務，以往曾有移工至勞保局臨櫃辦理勞保給付等，因有表格填寫或語言溝通問題，而由移工或櫃檯人員撥打1955免付費專線，再由通譯專人、移工與櫃檯人員進行三方通話，翻譯溝通後順利完成申請。

發展署表示，歡迎雇主透過直聘中心辦理聘僱移工服務，未來將持續簡化申辦程序及應備文件，增加雇主使用直接聘僱可近性，期盼透過更多元客製化的服務，提升雇主申辦便利性及保障移工來台工作權益。（編輯：陳政偉）1130606