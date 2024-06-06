林口南勢國中校舍工程 議員質疑預算增但量體減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北6日電）國民黨新北市議員陳明義今天指出，林口區南勢國中校舍新建工程預算增加3億多元，但量體坪數及耐震係數卻減少。教育局表示，因調整非急迫必要設備導致。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員陳明義質疑南勢國中校舍新建工程從民國110年核定新台幣12億5983萬元到去年決標15億1350萬元，預算增加3億多元，但量體卻從8950坪減少到7797坪，減少1153坪。

他說，校舍工程也分階段進行，質疑為什麼無法一次蓋好，且先期只招收7年級學生，學生會像在工地裡上課。

市長侯友宜表示，希望明年如期招生，也會做好各階段工程的管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對量體及耐震係數減少，新北市教育局長張明文表示，建物容量變小是因為減少開挖地下室面積及調整非急迫必要的設備。工程經費增加，是因為近年缺工、缺料影響所致，為如期明年7月招生，才會減少量體、並增加工程預算趕工。

他表示，耐震標準絕對符合建築法規標準，依據建築技術規則，一般學校校舍屬於建築物類別D類，耐震I值為1.25，學校體育館肩負災時收容需求，故I值為1.5，南勢國中的耐震規劃絕對符合最新、最嚴格耐震規範，絕無降低防震標準。（編輯：林恕暉）1130606