本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

嘉義縣山區大雨落石泥流 縣道159甲路段暫封閉

2024/6/7 18:51（6/7 18:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）嘉義縣山區因連續大雨，造成落石不斷，今天在台3線300.89公里處、中埔路段因大雨造成土石流交通一度阻斷；竹崎鄉光華村縣道159甲40至43公里處因有巨大落石，暫時封閉路段。

嘉義縣政府表示，山區因連續大雨，造成竹崎鄉光華村縣道159甲40至43公里處邊坡落石不斷，還有巨大落石滾落道路上，基於行車安全，傍晚5時起至明天上午6時，暫時封閉路段。

縣府指出，中埔鄉中崙4號橋上游，因連續大雨發生土石流，下午4時許土石泥流已漫流至台3線4號橋，公路局雲嘉南區養護工程分局派員封閉台3線中崙4號橋附近路段，並於外圍警戒。

雲嘉南區養護工程分局表示，台3線300.89公里處（中埔鄉中崙4號橋）路段，因大雨造成土石流交通阻斷，曾文工務段派員於土石流路段前後警戒，並調派機具清理，已於晚上6時左右恢復通車。

曾文工務段呼籲用路人，豪雨過後，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板，注意行車安全。（編輯：郭諭儒）1130607

延伸閱讀
花蓮豪雨蘇花公路崇德隧道口土石流 水淹台鐵軌道列車延誤台南花蓮豪雨特報 宜蘭苗栗台中等8縣市防大雨鋒面端午節前報到 中南部9至14日留意雨勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：