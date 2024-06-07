花蓮豪雨蘇花公路崇德隧道口土石流 水淹台鐵軌道列車延誤

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）豪大雨影響，蘇花公路崇德段163.5公里處今天下午4時許發生土石流，搶通後採單線通行；台鐵東部幹線三民至瑞穗間軌面淹水，雙向列車停駛1小時後，已恢復通行，初估影響3列次。

今天下午4時許，蘇花公路163.5公里處崇德隧道南口發生土石流，雙向交通中斷，車輛停在隧道內等待搶通，連同凌晨0時許164.4公里處土石流，崇德段今天已2度發生土石流災情。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，接獲通報後派員前往，傍晚近6時先清出單線通行，因坍方點在邊坡上方，考量近日豪雨不斷，已安排廠商進駐崇德及和仁段，有緊急狀況可立即處理。

花蓮中南區也因豪雨傳出災情，台鐵瑞穗至三民間東西正線，今天下午4時27分因豪雨導致水淹軌面，列車一度無法通行。

台鐵指出，現場積水約1小時後消退，初估影響3列次，目前已恢復東正線正常行駛、西正線減速行駛。

另外，玉里高寮便橋東側因降雨導致掏空，玉里鎮公所今天下午5時起安全性封閉，由廠商進場修復。（編輯：郭諭儒）1130607