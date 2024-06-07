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對流雲系發展旺盛 台南高雄屏東11縣市大雨特報

2024/6/7 14:09（6/7 14:29 更新）
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中央氣象署7日下午發布大雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署7日下午發布大雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）中央氣象署今天下午發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，苗栗縣等11縣市要留意大雨，尤其屏東縣要留意大雷雨。

中央氣象署指出，今明兩天受到低壓帶影響，台灣東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署今天下午也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、南部、東北部、東南部地區及苗栗以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨地區為苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島。

另外，氣象署也針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流。（編輯：陳政偉）1130607

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