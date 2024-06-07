本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

低壓帶加鋒面影響 未來一週留意雨勢

2024/6/7 17:24（6/7 17:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象署今天指出，明天持續受到低壓帶影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲，9日起受到鋒面影響，中南部地區要留意短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率。

根據中央氣象署網站，明天受到低壓帶影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，9日、10日鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署說，11日至14日西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署說，8日至10日馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，須注意。（編輯：陳政偉）1130607

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南花蓮豪雨特報 宜蘭苗栗台中等8縣市防大雨
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：