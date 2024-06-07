低壓帶加鋒面影響 未來一週留意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象署今天指出，明天持續受到低壓帶影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲，9日起受到鋒面影響，中南部地區要留意短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率。

根據中央氣象署網站，明天受到低壓帶影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，9日、10日鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署說，11日至14日西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署說，8日至10日馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，須注意。（編輯：陳政偉）1130607