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端午連假將至 西部國道估晚間6時現車潮

2024/6/7 16:05
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（中央社記者余曉涵台北7日電）端午節3天連假將從明天展開，西部國道預估今天晚間6時後陸續出現車潮，國5則是今天南下都會車多；台鐵及高鐵都預計今天是南下高峰。

明天起是端午節3天連續假期，預估今天下班後，就會開始出現返鄉車潮及人潮。

交通部高速公路局表示，預估西部國道今天晚間6時起就會陸續出現下班及返鄉車潮，壅塞熱點在國1楊梅-頭份及國3中和-關西，預估要到晚間11時後才會紓解；國5方面則預估南下車多，可能到深夜才會紓解。

根據國道即時路況，下午3時左右，國道已經有零星路段車多，包含國3湖口到新竹、國1泰安服務區到豐原等，時速都不到40公里。國5雖然大致順暢，但時速在60到80公里之間。

台鐵及高鐵預計今天是南下高峰，台鐵指出，預估今天全線運量可達到80.5萬人次，將是端午連假的高峰，因此連假期間加開106列次列車加強疏運。

台灣高鐵方面，也預估今天是南下高峰，雙向整體運量落在29萬3000人次，將開行192班次列車疏運旅客。（編輯：管中維）1130607

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