端午連假將至 高鐵與台鐵加開逾百班列次

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（中央社記者賴于榛台北6日電）端午連假將至，交通部今天指出，為維護民眾返鄉、出遊的安全及需要，高鐵共加開112班次列車、台鐵全線加開各級列車總計106列次。此外，端午連假並未有業者申請兩岸包機。

端午節連假8日至10日為今年最後一個連續假期，交通部今天在行政院會報告「端午節交通疏運計畫」，根據計畫，國道部分將辦理匝道儀控、匝道封閉及開放路肩，連假期間每天0時至5時全線暫停收費、國五北上高乘載管制等措施。另外，為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間也提供國道客運票價及轉乘優惠。

省道部分，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段將實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。另外，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口，以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道，與封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

軌道運輸部分，高鐵共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次。台鐵疏運期間全線加開各級列車總計106列次（西線45列次、東線53列次、南迴線7列次），並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及區間快車等。

航空部分，國內線共計提供1300架次、11萬2355座位，其中離島管制航線計1118架次，10萬5225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。海運部分，台灣本島與離島間9條航線，規劃1129航次，提供25萬3710人次運能之運能。另外，金馬小三通於疏運期間規劃130航次，提供3萬3140人次運能。

至於今年端午節是否有兩岸包機，交通部次長伍勝園出席院會後記者會時表示，目前為止並未有業者申請端午連假的兩岸包機。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中提醒，交通部應加強督導各疏運單位，務必在連續假期前落實相關運具、設備及場站的安全檢核，且在連續假期應以共同維護疏運及交通安全為優先，除必要的搶修工程外，其餘工程應停止施作。

卓榮泰還強調，請交通部督促疏運單位持續滾動檢討疏運量能，以及彈性調整相關交通管制措施，如有天候因素導致交通阻斷或壅塞情形，應確實做好緊急的應變及預防性的疏運措施，即時透過各式管道通知用路人。（編輯：張若瑤）1130606