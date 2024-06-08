端午連假首日 返鄉出遊國道南下多處塞

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）今天是端午節連續假期第一天，高速公路局即時路況資訊顯示，上午7時後，國道車流量漸加，上午8時後南下多處路段塞車。

高公局研判今天10處重點路段易塞車，國1包括：南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向包括：中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5為南向南港系統-頭城；國10為東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

根據高公局上午9時即時路況資訊，車速低於40公里以下路段，包括：國道1號南下湖口到新竹、台中系統、王田到彰化系統、埔鹽系統到員林，另仁德到仁德服務區車速不到20公里。

國3壅塞、車速不到40公里路段，包括：南下大溪至龍潭、關西到關西服務區、台中系統。

至於原本研判國道5號南下清晨5時就可能塞車，上午9時即時路況資訊顯示，除南港到石碇南下車流量較大，車速48公里，其他路段車速都可維持60公里以上。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人儘量於下午5時後出發，節省時間。

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高公局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道疏導措施包括：清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：謝雅竹）1130608