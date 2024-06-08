屏東水底寮車流累計逾1萬輛次 警方調撥車道

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）端午節連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，車流量累積至今天上午9時已湧入逾1萬輛次，警方調撥車道因應；往小琉球的航班則視人潮採機動加開船班。

依據交控中心車流數據顯示，車流量從今天上午凌晨0時累計至上午9時，已有1萬1547輛次，其中在上午7時至8時已出現大量南下出遊車潮，每小時車流量突破2525輛次、8時至9時則出現3058輛次，因應車流大，屏東警方啟動調撥措施。

屏東縣警察局枋寮分局第4組長葉順政接受媒體訪問指出，今天是端午連續假期第1天，在上午8時20分開始進行南下調撥車道措施，調撥台1線436.5公里至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，目前車流量大，行車秩序良好。

警方加強規劃交通快速疏導部隊及交通稽查警力，於台1線各重要路段執勤，以快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛；若車輛違規行駛機慢車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，處新台幣600至1800元罰鍰。

另外，往返屏東離島小琉球間的航線，今天一早已經陸續出現登島人潮，船公司以機動加班船因應。（編輯：黃世雅）1130608