台灣印度移工MOU 民間團體籲立委儘速排審

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）立法院將台灣印度移工合作備忘錄從查照改為審查並交衛環委員會，但至今遲未排案，移工團體今天說，若不實質審查，MOU將於會期結束後通過，呼籲委員會儘速排審。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）盼能引進印度移工填補產業缺工人力，雙方於2月26日完成換文簽署程序後，勞動部3月26日將備忘錄送行政院備查，並於4月3日送請立法院查照。

台灣印度移工合作備忘錄後續經立法院院會同意從查照改為審查，並交社會福利及衛生環境、外交及國防委員會兩委員會聯席審查，但至今仍未排審，移工團體台灣移工聯盟近日發出聲明批評，若立法院不排審，恐讓移工制度持續惡化。

台灣移工聯盟指出，MOU從查照改為審議後，民間團體奮力拜會及聯繫，盼立院內立委可以至少將MOU排入委員會議程，讓各類聲音尤其是移工立場的聲音能夠在立法院內出現，也希望在增加新移工來源國之際認真反思、改善此前的移工制度。

不過，移工聯盟表示，衛環委員會的國民黨及民進黨2名召委王育敏和黃秀芳竟一改過去質詢咄咄之姿，推拖拉地都不願意將此案排入委員會審查的議程，而勞動部、外交部在簽署此一重要引進文件時，也從未開放社會討論，這也是行政官僚凌駕於人民主權。

移工聯盟表示，私人仲介制度壟斷移工就業市場已經30年，如今出現新的移工來源國，台灣正面臨一個重要的轉折點，本來可以亡羊補牢以政府對政府直接引進取代私人仲介引進模式，逐步改善移工在台勞動環境、避免「移工越悲慘、本勞越悲哀」的整體勞動條件下降問題，但遺憾的是，行政、立法部門都不與備受政策之害的勞動者討論。

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台灣國際勞工協會成員吳靜如今天指出，台灣移工聯盟及眾多聲援團體在這段時間仍盡各種努力四處奔走倡議遊說，但依照立法院職權行使法，若最終都未能將此案排入衛環委員會審查，最後可能就照案通過。

吳靜如說，台灣移工聯盟要求廢除私人仲介制度，實行政府對政府的直接引進，從根本上解決移工被剝削的問題，呼籲立法院衛環委員會應儘速排審，實質討論MOU，而不是讓行政權確實坐大，輕易以不透明的MOU簽訂方式便決定勞工權益等重大議題。（編輯：陳政偉）1130608