本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／台廠減碳壓力大 台電擬推綠電、低碳等3類價格電力
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

12縣市大雨特報 台中頭汴坑溪山區暴雨災防告警

2024/6/9 11:41（6/9 11:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象署表示，9日午後對流旺盛，針對12縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署表示，9日午後對流旺盛，針對12縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，午後對流旺盛，針對12縣市發布大雨特報；另外針對台中市頭汴坑溪發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。氣象署也針對4縣市發布大雷雨即時訊息，台中市、南投縣持續時間至中午12時30分止，台南市、高雄市持續時間則是至下午1時15分止。

中央氣象署今天發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、台中、南部地區及西半部山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨地區為台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區，以及嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署並針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午1時27分，此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：張雅淨）1130609

9日上午11時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
9日上午11時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#天氣
#大雨特報
#氣象署
#頭汴坑溪
延伸閱讀
鋒面端午節前報到 中南部9至14日留意雨勢桃機端午疏運單日逾10萬人次 旅客提早到通關順溪水暴漲3大徵兆你必須知道 沒下雨也可能遇到
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
午後山區及大台北宜花留意大雨 中南部不定時短暫降雨
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：