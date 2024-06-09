12縣市大雨特報 台中頭汴坑溪山區暴雨災防告警

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，午後對流旺盛，針對12縣市發布大雨特報；另外針對台中市頭汴坑溪發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。氣象署也針對4縣市發布大雷雨即時訊息，台中市、南投縣持續時間至中午12時30分止，台南市、高雄市持續時間則是至下午1時15分止。

中央氣象署今天發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、台中、南部地區及西半部山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨地區為台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區，以及嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署並針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午1時27分，此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：張雅淨）1130609