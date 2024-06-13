都市原住民人數攀升 原民會砸10億助建置聚會所

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北13日電）台灣都市原住民人數持續攀升，為讓族人在都市有舉辦祭典、文化活動等場所，原民會主委曾智勇今天說，已訂4年期計畫，用新台幣10億元協助族人建置友善空間。

台灣目前非原住民族鄉鎮市區共313個，但只有67個鄉鎮市區原住民有舉辦祭典及文化活動文化傳承場域，其中文化傳承場域多數利用市區公園廣場、開放空間、河濱空地、學校操場舉行，無法呈現傳統文化環境及神聖莊嚴氛圍，且也難以使主流社會尊重其文化意義。

立法院內政委員會今天邀集原住民族委員會、內政部、文化部、客家委員會就「都會區原住民族、客家族群、新住民權益保障措施與精進方案」進行專題報告，並備質詢，民進黨立委蘇巧慧今天也就此議題質詢曾智勇，詢問是否可協助族人建置都市原住民族聚會所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾智勇表示，在都會區時，族人要借場地舉辦活動很需要有一個活動空間，今年起有一個4年期計畫協助，經費為新台幣10億元，都市原住民比較多、1500人以上地區的地方政府可以向原民會提報，原民會會來協助。

根據原民會業務報告資料顯示，原住民族人居住在非原住民族地區比率持續攀升，截至目前已反超原住民族地區，占原住民族總人口數50.21%。（編輯：謝雅竹）1130613