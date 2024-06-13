國道交通管理創意競賽開始徵件 總獎金60萬元

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（中央社記者余曉涵台北13日電）交通部高速公路局今天指出，113年國道智慧交通管理創意競賽的主題為「時間預測分析與探討」，即日起開始徵件，總獎金新台幣60萬元。

高公局發布新聞稿表示，參賽隊伍可藉由分析各類因子於事故處理、易壅塞路段、施工路段等對行車時間影響，發揮想像力，展現創意，協助高公局創造智慧、快捷、安全的交通環境。

高公局說，今年創意競賽作品須以112年1到10月資料進行建模、分析、預測，並以113年1到2月資料進行比對驗證預測成果，已將112年1到10月及113年1到2月國道A1、A2、A3交通事故資料、交通事故簡訊通報狀況資料與道路施工路段資料放置於競賽活動網站，供參賽隊伍下載使用。

高公局表示，競賽活動網站建有「媒合平台」，提供「媒合組隊」服務。不想單打獨鬥或想再強化隊伍增加戰力的朋友，都可利用媒合平台組建團隊，跨領域合作發揮各自專才，完善競賽作品。

高公局說，這次競賽分為學生組及社會組，各組前3名獎金分別為冠軍15萬元、亞軍10萬元及季軍5萬元，活動報名期限為113年8月13日。（編輯：謝雅竹）1130613