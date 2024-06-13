黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規劃配額預警機制

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民提出補償措施，並規劃配額預警機制。

徐富癸今天在經濟委員會中表示，漁民一次出海捕黑鮪魚都要將近10天作業時間，緩衝期太過倉促，許多漁民並未接獲漁業署在前段時間針對黑鮪魚捕獲量即將到達上限的通知，成本都已投入，要求檢討漁業署宣傳及輔導措施不足之處，並應對漁民提出補償措施，且規劃完善配額預警機制。

徐富癸說，屏東黑鮪魚文化觀光季已辦24年，但是今年好像多災多難，前陣子才誤傳所有黑鮪魚價格都重跌至1公斤新台幣70元價格，近期又突如其來宣布停止捕撈，對於漁民生計產生不小打擊，有些漁民在港邊準備要出海、有些剛到魚場，部分甚至已抓到魚，最後不得不忍痛將捕撈到的黑鮪魚丟回海裡，「非常不合理也不合情」。

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農業部長陳駿季表示，捕撈狀況沒有及時讓漁民知道，會深刻檢討，來年會從開始捕獲第1天，逐天針對漁獲量進行統計，根據當天漁獲量進行預測，讓漁民了解是否接近配額，並且會透過廣播、APP等多元管道宣傳資訊。

陳駿季說，正在跟中西太平洋鮪魚協會協調，希望將配額改為百分比，並且提供適當緩衝期，如正負5%的緩衝額度，至少讓捕到的魚拉回港；已出海的漁船，研議補救措施中，減少相關損失。（編輯：陳仁華）1130613