台灣家長認避孕措施可在國中教 較聯合國建議早

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（中央社記者陳至中台北14日電）台灣性教育學會、國教行動聯盟今天公布一項調查顯示，台灣多數家長認為避孕措施應在國中教，較聯合國教科文組織建議的早；但性愉悅、興奮等議題，台灣家長認為應延後。

台灣性教育學會、國教盟在今年4月10日到5月12日間，透過網路問卷共收集中小學家長1203份有效問卷，瞭解家長認為性教育內容適合放在哪一個年齡層，並與聯合國教科文組織於2018年公布的「國際性教育技術指導綱要」修正版本中的「全面性教育（CSE）」所建議的年齡比較。

共49題的調查中，台灣家長意見與CSE建議年齡相符的有22題，延後的有19題，提早的有8題。

舉例來說，多數（41.9%）的台灣家長建議國中（12到15歲）就要教避孕措施，包括使用保險套和緊急避孕方法等，CSE建議的則是高中（15到18歲）。與性有關的價值觀、人權、社會文化議題，台灣人建議的教學年齡，都較CSE提早，多數認為應在國小高年級和國中階段教。

台灣性教育學會名譽理事長晏涵文表示，台灣課綱對於何時該開始教避孕，寫的比較模糊，多數是高中才會教的比較仔細，例如如何正確使用保險套等。然而隨著性行為年齡下降，家長觀念也有改變，學會也建議國中課綱要寫的更清楚，讓國中老師就能開始教避孕。

另一方面，CSE建議國小低年級（5到8歲）可教導孩子認識生理上的愉悅和興奮，是人類自然的感覺；國小高年級（9到12歲）教導可透過哪些身體接觸方式，體會到愉悅的感受。然而，台灣家長多數認為上述內容，較適合放在國中階段（12到15歲）教學。

晏涵文解釋，CSE定義的性愉悅、興奮概念，包括身體親密接觸的擁抱、觸碰、親吻等。但台灣家長看到這個詞，大多會直接聯想到性行為，因此希望延後教學。

晏涵文表示，CSE的綱要前言就清楚寫出：「支持各國根據國情自願並有效開展全面性教育。」每國都有不同的國情，瞭解性教育的本土需求，是性教育得以有效實施的關鍵。

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國教盟理事長王瀚陽表示，聯合國建議推展的「全面性教育」包含許多大大小小項目，重點是適當和適齡，希望教育部進行相關的本土研究，並諮詢家長團體的意見，瞭解第一線的聲音。

國教盟常務理事張文昌表示，性教育應該「接地氣」，不能照單全收國外的東西。過去很多爭議，都是家長的期待與課綱有落差。今天這份調查結果，是開啟對話的開始，希望讓更多人看到本土的需求。他也說，其實台灣的性教育，比大多數國家做的好，不必妄自菲薄，只是有些內容還須依據本土化需求，進一步研究和調整。（編輯：陳政偉）1130614