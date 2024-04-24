立院修學生輔導法 國教盟籲每年8小時有薪親職假

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（中央社記者陳至中台北24日電）立法院近日召開公聽會研修學生輔導法，國教行動聯盟今天提出建言，呼籲政府推動1年8小時的有薪親職假，讓家長出席親職講座、學校活動，參與孩子的成長。

立法院教育及文化委員會本月15日召開「學生輔導法」修法公聽會，針對校園專業輔導人力等議題凝聚社會共識。

國教行動聯盟今天舉辦記者會，理事長王瀚陽指出，去年12月的新北市國中生命案後，社會關注少年輔導、中介教育、管教權等議題。國教盟總結出3點建議，首先是提升輔導人力，例如國中從現行每15班設置1名專輔教師，提升到每12班設置1名；並依照地區需求，讓心理師、社工師等不同背景的人力進行專業分工。

第二個建議是提供教師法律資源和心理諮商協助。國教盟指出，教育現場的輔導壓力日增，可透過線上訓練、法律諮詢專線等方式，提供教職員更多的支持。

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第三個建議是促進親師互動，包括強制偏差行為學生的家長，須參加親職教育講習。國教盟也建議，家長每有1名在學子女，每年應給予8小時的「有薪親職假」，用於出席學校親職講座、學校活動，或與導師溝通孩子狀況，只要學校出具證明便可請假不扣薪水。

王瀚陽表示，政府部門應切實檢討現行學生輔導機制成效，修補校安漏洞，才能預防少年傷人事件發生。（編輯：陳清芳）1130424