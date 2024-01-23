10大性與情感教育新聞 婚育困境、MeToo上榜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北23日電）民間團體今天公布2023年台灣10大性與情感教育新聞，包括婚育困境、MeToo浪潮等新聞事件上榜。專家學者建議，可從教育著手，教孩子學會愛人、尊重，並建立性平意識。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會蒐集2023年逾400則性與情感教育相關的台灣新聞事件，經過多次討論和投票評估後，選出2023年台灣10大性與情感教育新聞，今天在記者會中公布。

2023年台灣10大性與情感教育新聞包括「2023年台灣婚育意願大調查，56%未婚族想結婚生子」、「性平三法將加重罰則，防堵權勢性騷」、「MeToo浪潮曝性平意識不足，民團籲國中小應落實性教育」、「親密關係受暴者男性增至23%，口語、精神暴力最常見」、「連4年生不如死，新生兒人數再創歷史新低」。

同時，還有「新北逆倫性侵事件，專家：對孩子分齡提供正確性觀念」、「性別刻板印象觀念鬆動，民調65%同意高中男女合校」、「家暴性影像遭散布，政院拍板網路業者應限制瀏覽或移除」、「台版MeToo持續燒，15.3%學生坦言打工曾遇性騷擾」、「台大經濟系學生會選舉爆16條歧視政見，候選人道歉」。

台灣師範大學助理教授高松景表示，從婚育意願調查發現，很多未婚族是想婚想生的，政府這幾年把重點放在生育托育補助，可能沒達到要害；為避免台灣人變成「不育不婚愛無能」，應從學習經營健康親密關係開始。

他建議在大學和職場推廣愛情學，讓談戀愛不再是難事，並建議政府打造更多樣的交友約會活動與場所，並提供結婚優先分配公共正宅等支援政策，同時打造友善育兒職場，讓催生更有感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

精神科醫師楊聰財提到，MeToo事件後，凸顯性平意識的不足，雖然促成性平三法等相關法律修法，例如加重處罰權勢性騷擾，加強被害人保護機制，但在修法後，如何改變過去縱容被害人的文化，真正地在學校、職場、社會建立性平意識，才能從源頭有效接住被害人。

台灣性教育學會理事長毛萬儀表示，法律雖然可以用來約束人的行為，但要營造良善的社會，仍要回到教育本質，且需要家庭、學校、社會共同合作；雖然新課綱已有融合相關教育議題，但更需要落實和實踐，政府應給予支持的環境，幫助孩子學會愛人、尊重、負責任、人與人之間的分際。（編輯：管中維）1130123