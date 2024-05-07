國中男生也可免費打HPV疫苗 北市9/1上路

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市率全國之先，9月1日起擴大提供設籍或就學於北市112年度入學國中男生，免費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，青少年階段接種可達最大防護效果，男女都保護。

北市衛生局今舉辦「擴大國中男生公費九價HPV疫苗接種政策啟動記者會」，宣布自9月1日起，除持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，並擴大提供設籍或就學於北市112年度入學國中男生（民國99年9月2日至100年9月1日出生）免費接種疫苗。

台北市長蔣萬安表示，北市率全國之先，開放讓國中青少年男生也可以施打，這次增加預算新台幣1600萬元，預計1萬名國中男生受惠，預估接種比例可達到7成，也會持續透過校園巡迴課程、講座及各醫療單位宣導推廣。

北市衛生局表示，世界衛生組織（WHO）倡議90%女性15歲前接種HPV疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象；而相關醫學研究指出，不分性別，一生被HPV感染機率高達80%，持續感染HPV不僅導致女性子宮頸癌、陰道癌，男性可能衍生頭頸癌、肛門癌等癌症。

台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人表示，因病毒特性，男性受感染後較難清除病毒，女性可由子宮頸抹片檢查，早期發現治療，但男性無常規檢查不易發現，最有效的預防感染方式是接種HPV疫苗，青少年階段接種可達最大保護效果。

北市衛生局說，將與教育局及各國中校園合作，在校園設站，由台北市立聯合醫院及特約醫療院所專業團隊，在校提供國中生兩性共同接種疫苗服務，讓學生就學期間就能完成接種。

衛生局長陳彥元表示，為提升學生健康識能與接種意願，5月起媒合專業講師巡迴國中校園，進行疫苗預防接種重要性與疫苗安全性教育課程；並結合校園親生溝通管道，提供家長疫苗手冊與接種同意書。

而因故無法在校接種的學生可持「補接種通知單」至北市113家醫療院所HPV疫苗特約醫療院所預約補接種服務。（編輯：方沛清）1130507